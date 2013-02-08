Аренда цирка составит рубль за квадратный метр - Никулин

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Цирк на Цветном бульваре не опустеет. Правительство Москвы снизило арендную ставку до 1 рубля за квадратный метр. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" директор цирка Максим Никулин.

"Я сегодня был приглашен в мэрию, и вопрос решился. Огромное спасибо и лично господину Собянину, и правительству Москвы, потому что нам сегодня сделали подарок. Ставки снижены. Теперь это один рубль за квадратный метр. Сегодня великий день для меня. Я сегодня почувствовал себя сыном города", - поделился Никулин.

Напомним, ранее директор цирка заявил, что по новым ставкам учреждению придется платить за аренду вдвое больше, что является для него неподъемной суммой. В этом случае Никулин обещал распустить коллектив, а сам грозился уехать во Францию.