За два года сигареты подорожают на 15 рублей - эксперты

Фото: ИТАР-ТАСС

Сигареты станут дороже. Повышение ставки акциза на табачную продукцию до 2015 года утверждено правительством. Высокая стоимость табака будет способствовать борьбе с курением, считает заведующая отделом разработок методов диагностики и лечения табачной зависимости Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского Ольга Сперанская.

"Под влиянием экономических факторов бросают и очень успешно. Для России этот фактор может стать контролирующим, а также поводом для обращения за врачебной помощью", - отметила эксперт в эфире "Москва FM".

По ее словам, в России сигареты стоят не так дорого, как за рубежом. В частности, в США стоимость пачки сигарет варьируется от 5 до 10 долларов за пачку. Таким образом, вредная привычка не дешево обходится семейному бюджету.

В этом году средняя пачка сигарет стоит почти 39 рублей, из которых 14 рублей составляет акциз. По подсчетам экспертов, к 2015 году за счет увеличения акцизов и НДС средняя цена вырастет до 54 рублей за пачку.