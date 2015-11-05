Налог для малого бизнеса могут увеличить почти на 16%

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Единый налог для малого бизнеса (ЕНВД) может вырасти на 15,9 процента. Соответствующий проект приказа подготовило министерство экономического развития, сообщает МИА "Россия сегодня".

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, в 2016 году значение коэффициента-дефлятора составит 2,083 против 1,798 текущего года. Изменения на 15,9 процента – это самый высокий рост за все время действия единого налога для малого бизнеса.

Единый налог на вмененный доход рассчитывается путем умножения доходов бизнеса на число работников или площадь помещения, а также на два коэффициента: К1 (коэффициент-дефлятор, который устанавливает Минэкономразвития) и К2 (устанавливают местные власти).

Как пишет РБК, базовая доходность, например, розничной торговли составляет 1800 рублей с 1 квадратного метра в месяц. Если предприниматель ведет бизнес в помещении площадью 50 квадратных метров, то налоговая база для него с учетом действующего коэффициента-дефлятора составит 1,94 миллиона рублей в год, с учетом нового — 2,25 миллиона. С этой суммы предприниматель будет обязан заплатить 15 процентов. Если подсчитать, то получится, что размер налога увеличится на 46,5 тысяч рублей.

Отметим, единый налог на вмененный доход разрешен только для определенного вида предпринимательства, среди них розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги и другие.

Ранее Сергей Собянин предложил снизить темпы роста ставок налога на имущество организаций.

Законопроект позволит уменьшить налоговую нагрузку на бизнес и постепенно выровнять условия налогообложения для владельцев торгово-офисной недвижимости и дополнительно стимулировать развитие торговли, общественного питания и сферы услуг на пешеходных зонах.

В 2016–2018 годах налоговая нагрузка будет снижена на 13–25 процентов по сравнению с действующим законом.

С 1 января 2016 года это коснется предпринимателей сферы общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания, оказания туристических и культурно-просветительских услуг, а также отделения банков.