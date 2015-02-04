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Налоги

04 февраля 2015, 14:15

Торгово-промышленная палата Москвы предложила запретить введение новых налогов

налоги бизнес мораторий Владимир Платонов антикризисный план МТПП

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила столичным властям поощрять бизнес при помощи налоговых льгот и запретить ввод новых налогов в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-президента МТПП, депутата Мосгордумы Владимира Платонова.

"Это разработка мер по повышению инвестиционной активности предприятий с использованием механизма налогового стимулирования. Второе - это проведение анализа существующих процедур для бизнеса и подготовка предложений по сокращению сроков выдачи документов с целью минимизации издержек бизнеса", - добавил Платонов.

Налоговое стимулирование

Предоставление предприятиям налоговых льгот для повышения экономической заинтересованности.


Также МТПП предложила создать базу данных о возможностях инновационных предприятий города.

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Платонов пояснил, что предложения были рассмотрены 3 февраля на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.

Напомним, распоряжение о создании комиссии подписал 27 января 2015 года Сергей Собянин. Ее председателем назначена заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Среди главных целей комиссии - бесперебойное обеспечение жителей лекарствами, мониторинг цен и контроль ситуации на рынке продовольствия, поддержка импортозамещения, а также поддержка системы государственных закупок.

Также комиссия взяла на себя разработку антикризисного плана столицы.

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