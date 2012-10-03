В московских отделах ФНС установлены электронные информационные стенды

Фото: ИТАР-ТАСС

В помещениях налоговых инспекций Москвы установлено более 40 электронных информационных стендов в рамках постановления правительства "Об обеспечении доступа к информации о деятельности правительства России и органов исполнительной власти", сообщает пресс-служба УФНС по городу Москве.

С помощью стендов налогоплательщики могут получить информацию с сайтов Федеральной налоговой службы, зайти на Портал государственных слуг, а также написать обращение в УФНС России по Москве или в ФНС России.

Наибольшей популярностью у москвичей пользуются ссылки на услуги "Узнай свою задолженность", "Личный кабинет налогоплательщика", "Узнай свой ИНН". Всего за 9 месяцев работы стендов ими воспользовались более 105 тысяч граждан.