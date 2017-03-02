Налоговые доходы столицы выросли почти на треть за последние годы

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Налоговые доходы столицы выросли почти на треть за последние пять лет, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на расширенном заседании коллегии столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

Шапошников поблагодарил сотрудников столичного ФНС за качественную и успешную работу и отметил, что достичь таких показателей получилось в основном за счет 11 городских законов в сфере финансов, пять из которых напрямую касались налогов и сборов.

Все это позволило создать в Москве сбалансированную и понятную систему налогообложения. Председатель Мосгордумы отдельно подчеркнул, что при ее создании власти города обсуждали новые законы с представителями бизнес-сообщества, в том числе – на площадке Московской торгово-промышленной палаты.

В частности, Шапошников упомянул, что в результате принятия новых законов были снижены ставки налога на имущество в отношении торговых и офисных объектов, который теперь рассчитывается по кадастровой стоимости, а также был перенесен срок начала начисления пеней по налогу на имущество физлиц.