"Вечерка": Улица Журналистов, забастовка "Люфтганзы", праздник выпечки

Именами убитых журналистов могут назвать улицы в Москве

Союз журналистов Москвы предлагает назвать улицу в память о погибших журналистах. В конце апреля заявка поступит в комиссию по наименованию улиц.

За последние 20 лет в России были убиты 350 журналистов, среди них Влад Листьев, Пол Хлебников, Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Лариса Юдина, Валентин Каркавцев, пишет "Вечерняя Москва".

Согласно закону назвать улицу именем погибшего человека можно спустя 10 лет после его смерти.

"Люфтганза" отменила почти все рейсы

Забастовка работников немецкой авиакомпании "Люфтганза" привела к тому, что руководство авиакомпании отменило почти все рейсы на понедельник, в том числе и в Россию. Из 1720 полетов в Германию сегодня будет осуществлено лишь около 30. На организации акции протеста настаивает профсоюз работников сферы услуг "Верди". Он требует увеличения зарплаты, а также улучшения условий труда почти для 33 тысяч сотрудников "Люфтганзы", занятых прежде всего в сфере сервиса и обслуживания техники.

Парад макарон и плюшек

В павильоне № 57 на ВВЦ 23 апреля пройдет выставка "Пекарнямакароны-интерсладости-2013". В программе есть и форум, и семинары, и мастер-классы, но это скорее действо для профессионалов. А для других посетителей - большая ярмарка и конкурсы-дегустации, горы хлебов, творожных пирогов и булок с джемом.

