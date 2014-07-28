Ветеранам ЦАО вручат медали в честь 70-летия освобождения Белоруссии

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28 июля 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ЦАО, вручат медали в честь освобождения Белоруссии от фашистов. Торжественная церемония пройдет в посольстве республики Беларусь в Москве.

Награждать ветеранов будут посол республики Игорь Петришенко и префект Центрального округа Виктор Фуер.

Как отмечают в пресс-службе префектуры ЦАО, юбилейная медаль "70-лет освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков" учреждена президентом страны 10 января 2014 года. Ею награждаются ”иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, непосредственно принимавшие участие в боевых действиях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны“. Первая юбилейная медаль была вручена маршалу Советского Союза Дмитрию Язову.