Россия повторила свой рекорд по количеству наград на зимних Олимпиадах

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские спортсмены довели количество завоеванных медалей на зимних Олимпийских играх в Сочи до 23. Таким образом, сборная России повторила свой рекорд по общему количеству наград зимней Олимпиады 1994 года, которая прошла в норвежском Лиллехаммере.

Тогда, в 1994 году, российская сборная добыла 11 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых награды. В 1998 году их количество составляло 18, в 2002 - 13, в 2006 - 22 и в 2010 - 15.

На данный момент в медальном зачете Олимпийских игр, проходящих в Сочи, сборная России располагается на четвертом месте, имея в своем активе 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых награды.

