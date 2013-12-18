В номинации "спортсмен года в России" победила Елена Исинбаева

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По результатам опроса спортивных журналистов награду "Серебряная лань" в номинации "спортсмен года в России" получила Елена Исинбаева.

В 2013 году двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом победила на первенстве мира в Москве. Также Исинбаева установила лучший результат сезона в Европе, взяв высоту 4,89 метра.

Как сообщает "Р-Спорт", в десятку лучших спортсменов по итогам опроса журналистов попали: Наталья Большакова (академическая гребля, паралимпийский спорт), Татьяна Волосожар/Максим Траньков (фигурное катание), Хаджимурат Гацалов (вольная борьба), Юлия Ефимова (плавание), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Дмитрий Мусэрский (волейбол), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Светлана Школина (легкая атлетика), Денис Юсков (конькобежный спорт).

Кроме того, командой года журналисты признали мужскую сборную России по волейболу. В нынешнем году российские волейболисты впервые выиграли чемпионат Европы, а также в третий раз стали победителями Мировой лиги.

Также Фабио Капелло и Михаил Лихачев признаны лучшими тренерами 2013 года. Под руководством итальянского специалиста сборная России по футболу впервые за 12 лет попала на первенство мира, а подопечные Лихачева отстояли титул лучшей команды планеты в пляжном футболе.