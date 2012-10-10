Нобелевскую премию по химии получили два американца

Фото: vesti.ru

Сегодня в Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевской премии за достижения в области химии. Лауреатами стали два профессора из США Роберт Лефковиц и Брайан Кобилка за исследование протеинов и рецепторов передачи импульсов.

Ученым удалось установить, как различные группы рецепторов реагируют на изменения окружающей среды, ввод лекарственных средств и другие стимулы. Ранее было неизвестно из чего состояли рецепторы и каким был принцип их работы.

Лефковиц в 1968 году начал исследовать клетки при помощи радиоактивного облучения, чтобы проследить за работой рецепторов. Благодаря излучению, ему удалось открыть несколько рецепторов, среди которых - β-адренергические рецепторы адреналина. Возглавляемая им команда исследователей извлекла рецепторы из клеточной стенки и получила начальные представления об их работе.

Следующий шаг к пониманию принципов работы клеточных рецепторов был сделан в 80-е годы. Возглавивший группу исследователей Кобилка решил попробовать изолировать ген, который кодирует β-адренергические рецепторы. Благодаря творческому подходу, ученый добился успеха. Когда исследователи проанализировали геном, обнаружилось, что некоторые рецепторы очень схожи. Ученые поняли, что существует целое семейство рецепторов, которые схожи по принципу работы.

На сегодняшний день это семейство называется рецепторами G-белка. Они отвечают за вкус, цвет, запах, выработку дофамина, гистамина, серотонина и многих других веществ. Около половины лекарств основаны на принципах взаимодействия с рецепторами G-белка.

Результаты исследований Лефковица и Кобилки трудно переоценить - благодаря их трудам ученые всего мира получили возможность разрабатывать новые лекарственные средства, принцип действия которых основан на связи с рецепторами, открытыми исследовательскими группами двух ученых. Открытие рецепторов и принципа их работы изменили представления о строении нервной системы человека и животных.

Напомним, в прошлом году лауреатом Нобелевской премии стал израильтянин Дан Шехтман, удостоенный награды за открытие "квазикристаллов". Ученому удалось доказать, что в кристаллах существуют определенные закономерности атомов, которые никогда не повторяются. Долгое время открытие Шехтмана оспаривалось сторонниками других теорий. Открытие израильского ученого изменило наши представления о твердых веществах.