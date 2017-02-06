Форма поиска по сайту

06 февраля 2017, 10:36

Культура

Жюри премии Annie назвало лучший мультфильм

Фото: facebook.com/DisneyZootopia

"Зверополис" студии Walt Disney стал лучшим фильмом по мнению жюри премии международного сообщества аниматоров Аnnie Awards 2017, сообщается на сайте премии.

Фильм получил шесть наград. Среди побед "Зверополиса" – награды за лучший дизайн персонажей и лучшую режиссуру. Вторым по количеству призов стал фильм "Моана", также снятый Walt Disney Studios. "Моана" получила награды всего в двух категориях – за лучшие анимационные эффекты и озвучку.

Лучшей признана музыка, звучащая в фильме "Маленький принц" (Netflix). За анимацию персонажей и визуальные эффекты награду получили картины "Книга джунглей" (Walt Disney Pictures) и "Доктор Стрэндж" (Marvel Studios).

Лучшим анимационным фильмом "Зверополис" ранее признало жюри премии "Золотой глобус".

Церемония вручения 44-й ежегодной премии Annie Awards прошла накануне, 5 февраля, в Лос-Анджелесе. Премия была учреждена Калифорнийским филиалом Международной ассоциации анимационного кино ASIFA в 1972 году. Первоначально задумывалась как чествование деятелей анимации за вклад в областях производства: менеджмент, сценарий, озвучка, дизайн, эффекты. Номинация "Лучший анимационный фильм" появилась лишь в 1992 году.
