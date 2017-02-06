Жюри премии Annie назвало лучший мультфильм

Фото: facebook.com/DisneyZootopia

"Зверополис" студии Walt Disney стал лучшим фильмом по мнению жюри премии международного сообщества аниматоров Аnnie Awards 2017, сообщается на сайте премии.

Фильм получил шесть наград. Среди побед "Зверополиса" – награды за лучший дизайн персонажей и лучшую режиссуру. Вторым по количеству призов стал фильм "Моана", также снятый Walt Disney Studios. "Моана" получила награды всего в двух категориях – за лучшие анимационные эффекты и озвучку.

Лучшей признана музыка, звучащая в фильме "Маленький принц" (Netflix). За анимацию персонажей и визуальные эффекты награду получили картины "Книга джунглей" (Walt Disney Pictures) и "Доктор Стрэндж" (Marvel Studios).

Лучшим анимационным фильмом "Зверополис" ранее признало жюри премии "Золотой глобус".