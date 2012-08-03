Российские фехтовальщицы выиграли "серебро" Олимпиады

ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по фехтованию на рапирах в финальном поединке уступила команде Италии и стала серебряным призером Олимпийских игр, сообщает Sports.ru.

Итальянки захватили инициативу с самого начала встречи, заставляя наших спортсменок ошибаться и пропускать уколы. При счете 9:22 в пользу наших соперниц было уже ясно, что россиянкам не удастся переломить исход поединка. Итоговый счет - 31:45.

В составе нашей команды выступили Инна Дериглазова, Камилла Гафурзянова, Лариса Коробейникова и Аида Шанаева.

Стоит отметить, что Италия считалась фаворитом соревнований, а от сборной России ожидали максимум "бронзы".