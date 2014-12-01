Вратарь Нойер поборется за "Золотой мяч"

Фото: ТАСС/Виктор Шандрин
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер поборется за приз лучшему игроку уходящего года. В тройку претендентов также вошли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, сообщает "Р-Спорт".
Победитель будет определен на церемонии в Цюрихе 12 января будущего года.
Стоит отметить, что присутствие вратаря в списке трех лучших футболистов планеты - ситуация исключительно редкая. Зачастую претендентами на "Золотой мяч" являются нападающие или полузащитники. Лишь однажды приз лучшему игроку года получил голкипер - это был легендарный Лев Яшин.
Таким образом, Нойер может повторить достижение Яшина спустя 51 год.
Действующим обладателем трофея является португалец Криштиану Роналду. До этого приз четыре раза подряд получал Месси.
В прошлом году конкурентом Роналду и Месси являлся игрок мюнхенской "Баварии" Франк Рибери.