Запись "Весны священной" Теодора Курентзиса признана одной из лучших в мире

Запись музыки из балета Игоря Стравинского "Весна священная" Теодора Курентзиса признана одной из лучших в мире. Она была сделана при участии оркестра musicAeterna. Запись получила одну из самых престижных музыкальных наград в мире ECHO Klassik в номинации "Запись симфонической музыки XX-XXI вв." Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.

Эта запись уже была удостоена другой награды: она стала одной из лучших в 2015 году по версии AppleMusic.

Среди лауреатов премии ECHO Klassik 2016 года – приглашенный солист оркестра musicAeterna Maxim Emelyanychev и исполнитель партии Дон Жуана и резидента XДягилевского фестиваля Andrè Schuen.

Балет "Весна священная" Игоря Стравинского был впервые показан в 1913 году на Елисейских полях в Париже. Его сюжет строится вокруг мистического сна композитора. Он увидел ритуал, в котором девушка, вызывая весну, исступленно танцует в окружении старцев, после чего погибает. Автором декораций, костюмов, либретто был Николай Рерих, хореографом – Вацлав Нижинский, импресарио – Сергей Дягилев.