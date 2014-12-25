Трансляция спектакля: "Рождество О.Генри" в Театре имени Пушкина

Фото: teatrpushkin.ru

Театр имени Пушкина по эксклюзивной договоренности с Samuel French Company представляет мюзикл Питера Экстрома "Рождество О.Генри". Спектакль покажут в воскресенье, 28 декабря. Рассказы знаменитого американца впервые покажут в формате камерного мюзикла. Вечные темы - дружба, преданность, любовь - оживут под живую музыку в трансформирующихся декорациях в филиале театра.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 14.00.