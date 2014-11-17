Фото: mosoperetta.ru

Мюзикл "Монте-Кристо" возвращается на сцену "Московской оперетты" в январе. Спектакль стал рекордсменом по длительности проката в Москве.

"На сцене Театра оперетты мюзикл идет уже более четырех театральных сезонов, представив публике больше 500 спектаклей. Повторное возвращение легендарного "Монте-Кристо" состоялось благодаря настойчивым просьбам зрителей", - сообщили в "Московской оперетте".

Музыку для мюзикла написал Роман Игнатьев, либретто – Юлий Ким. Режиссер-постановщик "Монте-Кристо" - Алина Чевик.

Роли исполняют Валерия Ланская, Аглая Шиловская, Игорь Балалаев, Владимир Дыбский, Лика Рулла, Александр Маракулин, Андрей Белявский, Александр Постоленко.

"Монте-Кристо" покажут 23, 24 и 25 января. Начало в 19.00.

