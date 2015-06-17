Beatles снова на сцене: королевский Альберт-холл ставит мюзикл Abbey Road

Фото: theguardian.com

История записи последнего, четырнадцатого, альбома легендарной группы Beatles стала основой сюжета нового мюзикла, который можно будет увидеть на сцене Альберт-холла уже в апреле 2016 года. По словам продюсера мюзикла, Стига Эдгрена, "это будет документальный мюзикл, который даст зрителю возможность увидеть, как творилась подлинная история музыки."

Фото: thetimes.co.uk

Хотя студия будет воссоздана в оригинальных размерах и мельчайших деталях, Эгрен сообщил в интервью Times, что не хочет искать актеров, похожих на музыкантов. "Я не буду превращать мюзикл в очередное шоу двойников".

События постановки развернутся в середине 60-х годов, в период записи самого знаменитого альбома группы. Для воссоздания оригинального звука, создатели планируют использовать аппаратуру того времени, а также пригласить в работу 39 музыкантов и 8 исполнителей.