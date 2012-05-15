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15 мая 2012, 11:58

Театр мюзикла "Россия" откроется "Русалочкой"

мюзиклы Русалочка Театр Россия

Новый театр мюзикла "Россия", под который переделывается кинотеатр "Пушкинский", откроется музыкальным спектаклем "Русалочка", сообщает РИА Новости. Презентация состоится 6 октября 2012 года.

"Московская постановка "Русалочки" на момент премьеры будет единственной в мире стационарной версией спектакля. Устройство сцены, декораций и костюмов постановки, над которой сейчас работает международная творческая команда из пяти стран мира, воссоздают полную иллюзию действия под водой. Королевский дворец на сцене превращается в волшебный подводный мир, герои которого совершают завораживающие головокружительные полеты над залом. Именно этой блестящей премьерой мы хотим открыть новый театр "Россия", еще выше поднимая планку зрелищности и музыкальности постановок мюзиклов в Москве", - рассказал РИА Новости продюсер мюзикла, генеральный директор Stage Entertainment Дмитрий Богачев.

Роль Ариэль в новой постановке исполнит артистка Наталия Быстрова, хорошо знакомая российским зрителям по главным ролям в мюзиклах MAMMA MIA! (Софи), "Красавица и чудовище" (Белль), ZORRO (Луиза) и "Звуки музыки" (Мария). Мюзикл "Русалочка", по расчетам создателей, обещает побить рекорд "Красавицы и чудовища", который восемь раз в неделю два года подряд собирал полные залы и стал рекордсменом популярности в Москве.

О том, что кинотеатр "Пушкинский" к концу года превратится в театр мюзиклов, в марте сообщил глава столичного департамента по культуре Сергей Капков. В свою очередь, Богачев подтвердил эту информацию и отметил, что речь идет о договоре долгосрочной аренды сроком на пять лет с пролонгацией с "Каро фильмом", которому принадлежит здание. Помимо строительства сложнейшей сцены с подъемно-опускными механизмами и увеличением наклона зрительного зала, Stage Entertainment в здании кинотеатра "Пушкинский" также планирует починить систему кондиционирования и создать гардероб, помещения для персонала, гримерки, комнаты для техников и так далее.

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