Театр Стаса Намина 18 апреля покажет психоделический мюзикл "Волосы"

Фото: stasnamintheatre.ru

Московский театр музыки и драмы Стаса Намина 18 апреля порадует зрителей показом легендарного психоделического хиппи-мюзикла "Волосы".

Впервые мюзикл был поставлен в США в конце 60-х на волне подъема движения хиппи и войны во Вьетнаме. Музыку к постановке написали Гэлт Макдермот, а слова - Джеймс Рэдо и Джером Раньи. Премьера состоялась в Нью-Йорке 17 октября 1967 года.

Намин адаптировал "Волосы" для российского зрителя в 1999 году, и с тех пор на каждый спектакль в маленьком театре очень сложно достать билеты.

Секрет этого мюзикла состоит в том, что, видимо, у молодых актеров театра много общего с теми самими "детьми цветов". Им удается вжиться в роль искренних, творческих, веселых и раскрепощенных героев и пережить с ними не только любовь, тусовки, моменты счастья и мелкие скандалы, но и то, что чувствовали тогда пацифисты-рок-н-ролльщики, когда из Вьетнама начали приходить цинковые гробы.

Находясь в зале, чувствуешь себя жарким летом с друзьями где-то на "Вудстоке".