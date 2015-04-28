Мюзикл "Скрипач на крыше" расскажет историю еврейской семьи

Фото: пресс-служба театра

19 мая в Московском государственном академическом Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац пройдет мюзикл "Скрипач на крыше". За основу взята повесть Шолом-Алейхема "Тевье-Молочник".

Мюзикл перенесет зрителей в 1904-й год – в дом молочника-еврея Тевье и его семьи. У него пять дочерей, и каждую из них он мечтает выдать замуж за богатого человека, чтобы избавить от нищеты. Но дочери выбирают в мужья не тех кандидатов, которых бы хотели родители. Например, одна из них даже отказывается от иудаизма – ее с мужем венчает православный священник.

Еще до того, как приступить к работе, режиссер Кирилл Стрежнев попросил всех актеров прочитать специализированную литературу и узнать о еврейской культуре и обычаях этого народа. По его мнению, это помогло им лучше вжиться в свои роли.

Кроме того, российскому зрителю "Скрипача на крыше" представят именно в том музыкальном виде, в каком он был создан американскими авторами Джереми Боком, Шелдоном Харником и Джозефом Стайном.