Элтон Джон напишет музыку для мюзикла "Дьявол носит Prada"

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Композитор и певец сэр Элтон Джон напишет музыку для нового бродвейского мюзикла "Дьявол носит Prada". Об этом сообщает The Rolling Stone.

Вместе с драматургом и сценаристом Полом Рудником ("Ценности семейки Аддамс", "Джеффри") они адаптируют одноименный роман Лорен Вайсбергер для бродвейской сцены. Именно по этому роману в 2006 году был снят фильм с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй в главных ролях.

"Переосмыслить "Дьявол носит Prada" для музыкального театра очень интересно", – сказал Джон. – "Я большой поклонник этой книги и художественного фильма, и огромный поклонник мира моды. Я с нетерпением жду момента, когда смогу вонзить свои музыкальные зубы в этот кусок поп-культуры".

Элтон Джон и Пол Радник будут работать над этим проектом с режиссером Кэвином Макколэмом, неоднократно номинировавшимся на театральную премию "Тони" за бродвейские постановки. Когда зрители смогут увидеть новый спектакль пока неизвестно.

Элтон Джон уже имеет опыт работы над бродвейскими постановками: в 1998 году он был номинирован на премию "Тони" за лучшую музыку для "Короля льва", а два года спустя выиграл ее за "Аиду". В 2009 он был вновь номинирован на "Тони" за мюзикл "Билли Элиот".