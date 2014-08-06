Россия запретила ввоз румынской говядины и крупного рогатого скота

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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки крупного рогатого скота и говядины из Румынии, сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения коснулись как самого рогатого скота, так и сопутствующих товаров. Так, запрещен экспорт мясной, мясокостной, кровяной муки, говядины на кости и субпродуктов, среди которых переработанные белки животного происхождения, которые предназначаются в корм продуктивным животным. Исключение составили лишь корма, полученные от переработки рыбы и в состав которых входят переработанные белки животного происхождения.

Причиной ограничения стала вспышка губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота. Запрет вводится с 6 августа 2014 года.

Напомним, что это уже не первые ограничения, которые вводятся на поставки продукции из стран Евросоюза в Россию. Так, с 1 августа под эмбарго попали яблоки, груши, айва, вишня, черешня, персики и капуста из Польши. Решение связано с нарушением польской стороной требований к санитарным нормам.

Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию фруктовые, овощные и рыбные консервы с Украины. Основной причиной запрета являются нарушения требований законодательства по защите прав потребителей. Кроме того, 28 июля в России вступил в силу запрет на поставку украинской молочной продукции и на ввоз всей украинской растительной продукции в багаже, ручной клади пассажиров и почтовых отправлениях.