Продюсер "Дикой мяты" Андрей Клюкин – о дружбе народов и музыкантах-миротворцах

Андрей Клюкин

По просьбе М24.ru генеральный продюсер "Дикой мяты" Андрей Клюкин поделился с читателями историями о фестивальном закулисье и тонкостях организации. Во второй своей колонке он объясняет, почему музыкантам стоит быть миротворцами и зачем украинским и российским артистам объединяться.

В прошлый раз мы расстались с вами на патетической ноте, полной любви и уважения к тем, кто фестивалит по стране. Там же я анонсировал темы следующих колонок, одна из которых звучала так: "Бредовые расклады по музыкантам с Украины". Об этом и напишу.

Взгляд на эту тему у меня сформировался давно. До "вежливых людей" в Крыму и страшных событий вокруг Донецка, даже до российско–грузинского конфликта. Впервые я задумался на эту тему, когда Боно заявил, что U2 не поедет в Россию, пока идет война в Чечне. Это было в девяностых, мне было чуть больше двадцати, и тогда я не был склонен к самокопанию и анализу. Я подумал: "Вот же ты м*дак какой! Ты борешься с войной, но, по сути, наказываешь меня, человека, который к войне не имеет отношения, а даже совсем наоборот, полон пацифизма и любви, о которых ты в песнях поешь".

Теперь мне 43 года, и я уже склонен к самокопанию. И сколько я ни кручу мысли о музыке и войне, прихожу всегда к одному: роль музыкантов, художников, актеров и поэтов может сводиться только к миротворчеству. Да, понимаю, что роль эта незавидная, не харизматичная и больше похожа на роль курицы-хлопотушки, которая носится над цыплятами, стараясь сохранить всем жизни. Разумеется, залезть на броневичок и громкими словами заклеймить врага позором кажется более геройским поступком.

Но по мне такая самовлюбленная позиция разрушительна, и каждое обличающее заявление рождает только ненависть. Посудите сами. Возьмем музыканта, который со сцены называет русских "ватниками" и "захватчиками", или, наоборот, музыканта, который говорит об украинцах как об "укропах" и "фашистах", указывая на убийства русскоговорящего населения Донецка. Куда ведут эти слова? Тут как два плюс два: получив моральную поддержку кумира, часть зрителей, а пусть даже всего один, выйдя с концерта, надает по рогам русскому или украинцу, а может тыркнет в него ножом или отверткой, а может даже, и стрельнет в голову. Вот и все. И с этого момента, эти увечья или даже смерть будет на совести музыканта, который, как ему кажется, проявил свою гражданскую позицию.

Делая "Дикую мяту", мы в меру своих сил стараемся смягчить подобные завихрения в обществе. После военного конфликта между Грузией и Россией мы делали на фестивале день грузинской музыки. И это была вовсе не поддержка политической позиции Грузии. Да, тогда был политический конфликт! Но есть обычные люди, которые живут во время этого конфликта и страдают от рождающейся межнациональной неприязни. Кстати, эта неприязнь, на мой взгляд, не является непременным атрибутом сложных времен. Знаете, тот грузинский день на фестивале прошел прекрасно: русские и грузины танцевали, взявшись за руки.

А в прошлом году у нас на фестивале прекрасно выступали группы с Украины, были и Sunsay, и Сергей Бабкин, и Pur:Pur, и "Бахрома", а еще раньше пели "Даха Браха" и "Вопли Видоплясова". И мне казалось, что все всё понимают. Но 2015 год - другой, и в первую очередь потому что музыкантов, к сожалению, больше не устраивает роль миротворцев.

Я, думая, кого можно пригласить в этом году на "Дикую мяту", листаю интервью артистов с Украины. Группа, которую я люблю всем сердцем - "Я и друг мой грузовик" (теперь у них другое название), - пишет пренеприятную песню о "ватниках". Как я понимаю, речь идет о россиянах, в том числе и обо мне. Работая на "Нашем радио", я умолял Мишу Козырева взять этих талантливых музыкантов на "Нашествие", дело доходило до шантажа: я говорил, что уволюсь к чертям, если он не обратит внимание на этих бесконечно талантливых артистов. Помню, тогда Антон (вокалист, автор песен группы) выступал в белой майке с огромным пацификом. Теперь для него я - "вата".

Пару лет назад мы делали концерт группы Kozak system - это блестящие музыканты, их живые выступления выше всяких похвал. Теперь группа выпустила клип "Манифест", в котором музыканты посылают на *** все, что связано с Россией, как я понимаю, и меня в том числе, так как лично я - неотъемлемая часть России. Или читаю интервью замечательного музыканта Андрея Хлывнюка из группы "Бумбокс", он говорит, что не поедет выступать в страну, которая является военным агрессором. Вот тут у меня всплывает вопрос двадцатилетней давности, который я ранее мысленно адресовал Боно из U2: а вы кого, собственно, хотите наказать? Меня? Своих поклонников в России? Или прямо Путина как Верховного главнокомандующего страны? Ребята, у меня есть новость: Путин вашей гордой позы не заметит. Есть вероятность, что он даже о вас не слышал. Это заметят лишь "вата", которая любит ваши песни, и те, кто напишет в украинских сетях: так "вате" и надо.

Так вот, когда музыкант не позирует на броневике, а им действительно движет чувство ответственности за происходящее, – он становится послом мира. Пытаться подыграть в унисон информационной войне - дело нехитрое, но, как мне кажется, очень безответственное. Вот увидите, политики России и Украины найдут общий язык, как это было и 20, и 100, и 300 лет назад. А вы слов своих не вернете, они так и останутся ожогами и на вас, и на нас.

Собственно, чего я так завелся? Извольте: в этом году я открыл для себя потрясающую группу с Украины, настолько хорошую, что сделал ей предложение сразу стать хедлайнером одного из дней фестиваля "Дикая мята". Для нас это нормальная практика, так, например, в том году у нас одним из пяти хедлайнеров стала грузинская группа Mgzavrebi, для которой это было вообще первое фестивальное выступление в России. Кстати, они будут и в этому году, и насколько я знаю, теперь их приглашают все крупные российские опен-эйры, что, разумеется, для нас лестно. Так вот, в ходе диалога украинская группа обозначила, что не может приехать в Россию. Как я понял из переписки (она частная, поэтому я не буду сообщать, о какой группе идет речь), музыканты опасаются, что выступление в России будет неверно истолковано на Украине и это поставит под удар будущее группы на Родине. Понятный ответ. Я видел, сколько помоев было вылито на головы музыкантов группы 5`nizza: продали, мол, Украину, поют перед "ватой" ради наживы! Но парни из 5`nizza просто пропустили это мимо ушей, за что им спасибо.

Сейчас кто-то хмыкнет: так в России то же самое! Здесь тоже пытаются сломать жизнь тем, кто пел на Украине. Наверняка так и есть, уверен, что в ходе общей истерии многие захотели выслужиться, даже когда их об этом не просили. Это и захлебывающаяся в пене пресса, и чиновники на местах, и руководители региональных площадок. Но ведь есть те, кто не крутится, как флюгер, под каждый порыв ветра.

Помню, как один из самых уважаемых мною журналистов страны, Леша Певчев, назвал ситуацию с Макаревичем главным разочарованием года. Он недоумевал, как получилось, что всей страной пели про "не стоит прогибаться под изменчивый мир", а после не выдержали "нового поворота". Но нельзя всех под одну гребенку стричь. Юра Донцов организовал выступление "Машины времени" на "Нашествии", были организованы и сольные выступления Андрея Вадимовича. Нам довелось быть причастными к организации концерта попавшей под раздачу Дианы Арбениной (отдельное спасибо за потрясающие человеческие качества руководству ВДНХ), а чуть ранее это сделал Игорь Бевз ("16 тонн"). И ничего, все живы-здоровы. То есть выходит, можно не резонировать с общей истерикой и жить по сердцу.

Знаете, в последнем абзаце мне хочется мягко попросить всех артистов, кто меня услышит: вы с броневичка спуститесь, возвращайтесь на сцену, спойте нам свои красивые песни, а мы вам споем свои. Может, тогда все немного выдохнут. Может, кто-то кого-то не ударит, не покалечит, не убьет. Может, тогда в сети исчезнут такие слова, как "вата" и "укроп", а подростки прекратят выкладывать на YouTube видеообращения ненависти. Лучше заниматься любовью, а не войной. Или вы уже это забыли?

