Дэвид Боуи выпустит серию дисков и виниловых пластинок с хитами 60-х

Фото: theguardian.com

Дэвид Боуи сообщил о перевыпуске композиций, записанных в период с 1963 по 1969 год. Альбомы выйдут в двух вариантах: на 12 CD и 13 виниловых пластинках.

Самой ожидаемой, очевидно, станет часть коллекции под названием "Re: Call 1" – два диска с синглами, не вошедшими в оригинальные альбомы, вариации различных композиций, а также дополнительные некоммерческие материалы.

Здесь появится неопубликованная ранее версия "All the Madmen", оригинальный вариант сингла "Holy Holy", вышедший в 1971 году, стереоремикс 2003 года на песни "The Rise and Fall of Ziggy Stardust" и "Spiders From Mars". Ранее композиции были представлены только на DVD, выпущенном к 40-летию выхода альбома.

"Five Years 1969–1973" можно будет приобрести с 25 сентября.