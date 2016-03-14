Форма поиска по сайту

14 марта 2016, 16:59

Культура

LIVE из МузСалона: авторы саундтреков к играм и сериалам Agrofena делятся опытом

17 марта в рамках проекта МузСалон24 в "Музторге" состоится мастер-класс прогрессив-рок группы Agrofena. Группа была создана в 2006 году композитором и гитаристом Алексеем Мостепаном в Лос-Анджелесе. В основу первых треков легли композиции из инструментального альбома Мостепана Razor Rock. Произведения Agrofena становились саундтреками к играм для Sony и популярным сериалам. Сейчас группа работает в России и исполняет песни на русском языке. Скоро выйдет в свет ее новый альбом. На мастер-классе своим знанием мира шоу-бизнеса, а также профессиональными секретами поделятся вокалист группы Алекс Мостепан, бас-гитарист Влад Кушкин и барабанщик Андрей Шатуновский.

В рамках проекта МузСалон24 проходят встречи с известными музыкантами. Занятия уже провели вокалист групп "Автограф" и "Ария" Артур Беркут, лидер группы "Тараканы!" Дмитрием Спириным, коллектив Therr Maitz, Катерина Цион-Княжева из "Операции Пластилин", клавишник групп Animal ДжаZ и Zero People Александр Заранкин, участники панк-рок-группы "По***фильмы", барабанщик из группы "Дельфин", певица Линда, солист группы "Братья Грим" и Александр Пушной.

Регистрация на мероприятие открыта здесь. Торопитесь, количество мест ограничено. Внимание! Пожалуйста, не записывайтесь на одно мероприятие дважды под разными именами или указав два разных адреса e-mail. Поступая так, вы лишаете других поклонников исполнителя прийти на его выступление. Выберите заранее, как вы хотите представиться и на какую почту хотите получить подтверждение о регистрации, и укажите соответствующие данные. Спасибо.

Если вы не можете присутствовать лично, то смотрите прямую трансляцию на этой странице и на сайте проекта Москва онлайн в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 17 марта 18:00
  • Что: музыкальный мастер-класс
  • Кто: участники группы Agrofena
  • Кому смотреть: меломанам и начинающим исполнителям

