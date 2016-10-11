Форма поиска по сайту

11 октября 2016, 17:50

"Москва онлайн" покажет музыкальную схватку гитаристов

15 октября в "Музторге" на Таганке пройдет Fender Day. Перед поклонниками бренда выступят известные исполнители, продемонстрируют возможности новейшего музыкального оборудования и проведут мастер-классы. В числе изюминок вечера – гитарный баттл. Каждый из посетителей сможет продемонстрировать свое мастерство игры на гитаре и побороться за новенькую модель Fender: relaxed.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 15 октября в 18:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Регистрация на мероприятие открыта здесь. Торопитесь, количество мест ограничено. Внимание! Пожалуйста, не записывайтесь на одно мероприятие дважды под разными именами или указав два разных адреса e-mail. Поступая так, вы лишаете других поклонников исполнителя прийти на его выступление. Выберите заранее, как вы хотите представиться и на какую почту хотите получить подтверждение о регистрации, и укажите соответствующие данные. Спасибо.

