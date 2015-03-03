Видеосервис Youtube назвал 50 лучших артистов

Видеосервис YouTube объявил 50 самых популярных музыкантов в рамках премии YouTube Music Awards 2015. Здесь есть все – от "супер-селфи" Beyonce до поражающих воображение видео OK Go, сообщают в блоге Youtube.
За полгода видео победителей премии просмотрели 47 миллиардов раз. Номинанты получили 164 миллионов новых подписчиков и загрузили 1600 роликов. В список вошли Alt-J, Charli XCX, Beyonce, FKA Twigs, Hozier, Kiesza, OK Go, One Direction, Pentatonix, Sia, The Weeknd, Kendrick Lamar, Katy Perry, Snoop Dogg и другие.
23 марта девять артистов выложат специальные видео, снятое "самыми оригинальными режиссерами". Среди участников Cahoots, Charli XCX, Max, Migos, Shamir, Эд Ширан, Мартин Гаррикс, Меган Николь, Ники Джем.
Плейлист победителей премии YouTube Music Awards 2015
