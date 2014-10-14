Первый в России музей электронной книги откроется в Москве

Фото: ТАСС

Первый в России музей электронной книги откроется во вторник, церемония которого пройдет в Российской государственной библиотеке для молодежи в Москве, сообщаютМИА "Россия сегодня"

Среди экспонатов музея электронной книги - глиняные таблички и металлические футляры для свитков "флешки древности", как их называют организаторы, а также редкие книги и музыкальные шкатулки, перфолента, поисковая картотека на спицах, ферритовые диски, Zip-дискеты, CD-ROM, DVD-ROM, флешки, картридеры и многое другое.

Кроме того, гости музея увидят первые компьютеры и электронные игры. Впервые в музейной, библиотечной и научной практике предпринята попытка отразить историю книги в "бесконечности", непрерывности развития - не только ретроспективно, но с анализом современных актуальных тенденций (внедрение электроники в сферу чтения), с проекцией в будущее: от свитков и рукописных книг до новейших электронных букридеров и планшетных компьютеров.

Официальное открытие музея состоится в рамках третьего Российского молодежного библиотечного конвента, который пройдет с 14 по 16 октября в библиотеке для молодежи. На открытии будут присутствовать более 100 молодых библиотекарей со всей России, а также руководство РГБМ во главе с директором Ириной Михновой.