Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января 2014, 09:28

Культура

Коллекция Исторического музея пополнилась кавказскими кинжалами

Исторический музей получил в дар коллекцию кавказских кинжалов

Исторический музей получил в дар коллекцию кавказских кинжалов. Эксперты относят их к середине XIX - началу XX веков. Два из пяти кинжалов - работы дагестанских мастеров. Еще два изготовлены в черкесском стиле, сообщает телеканал "Москва 24".

Этими кинжалами еще 100 лет назад пользовались личные телохранители царской семьи. Сегодня за таким оружием устраивают настоящую охоту как историки, так и частные коллекционеры. Причем каждый трофей дорог обладателю во всех смыслах.

"Если сравнивать с картинами, то, наверное, это недорого: каждый предмет может стоить от тысячи до 50 тысяч долларов", - отметил коллекционер Алексей Гнедовский.

Музейщики утверждают, что такие ценные подарки от коллекционеров - большая редкость. Последний раз Исторический музей получал в дар оружие в 1997 году от русского эмигранта из Сан-Франциско. Теперь, спустя почти 20 лет, коллекция вновь пополнилась пятью предметами.

"Передавая предметы, я, конечно, пополняю коллекцию музея, но все-таки я передаю их в руки конкретных людей, сотрудников", - рассказал Алексей Гнедовский.

Все кинжалы XIX века - с костяной, кожаной, серебряной и даже золотой отделкой. Известно, что один из них принадлежал князьям Багратионам. Но в бою это оружие вряд ли участвовало. Кинжалы такого ювелирного уровня в основном использовались в качестве украшения костюма, хотя при необходимости могли выполнить и свое основное предназначение.

Теперь сотрудникам музея предстоит детально изучить старинные кинжалы. Широкой публике эти предметы покажут, скорее всего, на одной из ближайших военных выставок.

музеи выставки Исторический музей коллекции кинжалы

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика