Коллекция Исторического музея пополнилась кавказскими кинжалами

Исторический музей получил в дар коллекцию кавказских кинжалов

Исторический музей получил в дар коллекцию кавказских кинжалов. Эксперты относят их к середине XIX - началу XX веков. Два из пяти кинжалов - работы дагестанских мастеров. Еще два изготовлены в черкесском стиле, сообщает телеканал "Москва 24".

Этими кинжалами еще 100 лет назад пользовались личные телохранители царской семьи. Сегодня за таким оружием устраивают настоящую охоту как историки, так и частные коллекционеры. Причем каждый трофей дорог обладателю во всех смыслах.

"Если сравнивать с картинами, то, наверное, это недорого: каждый предмет может стоить от тысячи до 50 тысяч долларов", - отметил коллекционер Алексей Гнедовский.

Музейщики утверждают, что такие ценные подарки от коллекционеров - большая редкость. Последний раз Исторический музей получал в дар оружие в 1997 году от русского эмигранта из Сан-Франциско. Теперь, спустя почти 20 лет, коллекция вновь пополнилась пятью предметами.

"Передавая предметы, я, конечно, пополняю коллекцию музея, но все-таки я передаю их в руки конкретных людей, сотрудников", - рассказал Алексей Гнедовский.

Все кинжалы XIX века - с костяной, кожаной, серебряной и даже золотой отделкой. Известно, что один из них принадлежал князьям Багратионам. Но в бою это оружие вряд ли участвовало. Кинжалы такого ювелирного уровня в основном использовались в качестве украшения костюма, хотя при необходимости могли выполнить и свое основное предназначение.

Теперь сотрудникам музея предстоит детально изучить старинные кинжалы. Широкой публике эти предметы покажут, скорее всего, на одной из ближайших военных выставок.