"Вечерка": России переданы письма Наполеона о войне 1812 года

Спикер Госдумы РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин передал Музею войны 1812 года два письма Наполеона, адресованные военному министру Франции - дивизионному генералу Анри Кларку, сообщает "Вечерняя Москва".

"Российское историческое общество продолжает благородную традицию по сбору и публикации исторических документов. Сегодня музею передаются два важных документа — письма Наполеона. Одно из них написано 5 августа 1812 года в разгар подготовки к Смоленскому сражению, а второе — 6 марта 1813 года. И отныне эти очень интересные исторические документы будут храниться в Музее Отечественной войны 1812 года",- сказал Сергей Нарышкин на церемонии передачи.

Письма хранились в частной коллекции в Париже у наследников Анри Кларка, а затем были выкуплены Ларисой Анисимовой - главой международного фонда "Академия Арко", занимающегося поиском исторических документов.

"Сергей Нарышкин передал музею два письма Наполеона, и их уже сегодня могут увидеть посетители,- сказал сотрудник научно-просветительского отдела ГИМ Виктор Безотошный. — В нашей экспозиции порядка 20 писем Бонапарта, но эти два очень ценны, потому что они раскрывают многие исторические детали, которые нам были доселе неизвестны".

В круг задач Российского исторического общества, существовавшего в России с 1866 по 1920 год и воссозданного в июне этого года, входят развитие отечественной исторической науки, поддержка просветительских проектов, содействие в возвращении в Россию исторических реликвий и ценностей, экспертная оценка учебников и учебных программ, пропаганда исторического знания.

Напомним, Музей 200-летия войны 1812 года открылся 6 сентября на площади Революции. Сейчас в нем около двух тысяч экспонатов. Первый зал музея посвящен двум великим императорам — Александру I и Наполеону Бонапарту.

