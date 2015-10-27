Высшая школа экономики проведет конкурс "Стиль музея"

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Лаборатория музейного проектирования Школы дизайна НИУ ВШЭ объявила о проведении открытого конкурса среди российских музеев "Стиль музея". Как сообщают организаторы конкурса, каждый музей-победитель получит в качестве приза свой уникальный полноценный фирменный стиль.

В жюри войдут эксперты в области музейного дела, графические дизайнеры, а также дизайнеры среды. Принять участие в конкурсе может любой музей, независимо от его организационно-правовой формы, масштаба, территориального расположения и тематического направления.

Всего в конкурсе будут выделены пять финалистов. Участие в конкурсе объявлено бесплатным. Победители получат от организаторов новый фирменный логотип, дизайн навигационных элементов (табличек, указателей и т.д.), оформление сайта музея, а также документационные, оформительские и сувенирные элементы.