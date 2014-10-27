В столице стартует патриотическая программа "Дороги Победы"

Фото: m24.ru

28 октября в Александровском саду пройдет торжественная церемония открытия Всероссийской патриотической программы "Дороги Победы".

В мероприятии примут участие: Владимир Путин, зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин, министр культуры Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, министр образования Дмитрий Ливанов и другие члены правительства. Они возложат венки и цветы к Могиле неизвестного солдата.

Кроме того, на мероприятии выступят оркестры военной комендатуры города Москвы и суворовцев Московского военно-музыкального училища.

Отметим, что в рамках первого этапа программы "Дороги Победы" пройдут бесплатные автобусные экскурсии по объектам военно-исторического наследия Москвы и области. Всего заявлено 13 музеев, среди которых - Государственный исторический музей, Центральный музей ВОВ на Поклонной горе, музей-заповедник "Бородинское поле", Центральный музей вооруженных сил и Государственный военно-технический музей.

Программа разработана Российским военно-историческим обществом для учеников школ, кадетских корпусов, а также воспитанников специальных учреждений для детей-сирот, курсантов военных училищ и членов военно-патриотических клубов.

В дальнейшем подобные акции пройдут в Санкт-Петербурге, Республике Крым и других регионах.