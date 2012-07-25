25 июля умер актер, поэт и музыкант Владимир Высоцкий

Заслуженный артист России Валерий Черняев рассказывает о Владимире Высоцком, с которым делил одну гримерку в театре в течение пяти лет

25 июля 1980-го, 32 года назад, скончался знаменитый актер и поэт Владимир Семенович Высоцкий. Этот день является памятным для его поклонников, друзей и коллег. По всей стране звучат песни и стихи Владимира Семеновича, проводятся специальные мероприятия и встречи.

Вечером в столичном «Доме Высоцкого на Таганке» покажут созданный по его произведениям спектакль «Райские яблоки» режиссера Рашида Тугушева.

Накануне Дня памяти здесь открылась выставка «1972. Високосное лето Владимира Высоцкого». Среди представленных материалов – редкие документы, автографы, стихотворения и кадры кинохроники. Всего в экспозиции более 150 экспонатов.

"Именно тогда он создал около 30 поэтических произведений, многие из которых стали песнями, снимался в кино, играл в театре, писал песни к фильмам и театральным постановкам", - сказала ИТАР-ТАСС заместитель директора Государственного культурного центра-музея Высоцкого на Таганке Галина Урвачева.

Но, по ее словам, «в этом году было решено скромно, по-тихому провести этот День памяти».

В Театре на Таганке, на сцене которого артист играл долгие годы, пройдет спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир…» по книге Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет» и произведениям В.С. Высоцкого.

«В вечер памяти будет исполнен не скорбный реквием, не трагические воспоминания об уходе, но будет бережно рассказана история любви, ибо любовь существует вечно — в памяти, в лирике, в воспоминаниях, в легендах», - сообщается на сайте Театра.

По «Первому каналу» покажут документальный фильм «Высоцкий. Последний год», в создании которого приняли участие сын барда Никита Высоцкий, Юрий Любимов, Александр Митта, Людмила Абрамова и другие.

На канале «Россия 1» можно будет посмотреть классическую картину Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», в которой Владимир Семенович сыграл муровца Глеба Жеглова.

Высоцкого вспоминают не только в Москве. В Самарской области в этот день стартует регата памяти Владимира Высоцкого.

Идея создания регаты-мемориала, пишет «Российская газета», принадлежит капитану яхты, мастеру спорта СССР по парусу, президенту центра-музея Владимира Высоцкого Всеволоду Ханчину.

Первый «заход» состоялся в 2001 году. В гонках тогда участвовало всего лишь 30 яхт. Через пять лет к самарским яхтсменам уже присоединились спортсмены из Тольятти, а в 2010 году в регате принимали участие 162 экипажа. Соревнования получили статус «всероссийских» и вошли в официальный календарь отечественного парусного спорта.

В этом году за «Кубок Высоцкого» поборются 250 участников из пяти городов. А также яхтсмены из США, Франции, Израиля, Канады.

В Челябинске труппа московского театра на Таганке покажет поэтическое представление Юрия Любимова «Владимир Высоцкий», сообщает Росбалт. Премьера спектакля состоялась в 1981 году – в годовщину смерти барда. Представление было задумано, как диалог актеров на сцене и голоса Высоцкого.

В Казани, Санкт-Петербурге и других городах страны пройдут специальные концерты и творческие встречи.

Высоцкий умер в радостное для столицы время - здесь проходили летние Олимпийские игры. Несмотря на то, что песни барда звучали в каждом городе и деревне Советского Союза, умер артист тихо. О его смерти и дате гражданской панихиды не появилось сообщений в прессе – только «Вечерняя Москва», «Советская культура» и, возможно уже после похорон, «Советская Россия» опубликовали некрологи. Над окном театральной кассы Театра на Таганке повесили скромное объявление: «Умер актер Владимир Высоцкий».

Надо отметить, что сплетни о смерти Высоцкого «гуляли» еще задолго до его кончины. Издание «Смена» цитирует запись в дневнике Валерия Золотухина, датированную 2 маем 1968 года: «Сплетни о Высоцком: застрелился. Последний раз спел все свои песни, вышел из КГБ и застрелился. Звонок: «Вы еще живы? А я слышала, что вы повесились». - «Нет, я вскрыл себе вены».

Спустя семь лет Валерий Сергеевич еще раз напишет: «10.09.75 г. Высоцкий. Сколько нелепостей, глупостей. Сколько раз при мне его отпевали, хоронили всякими способами, отправляли черт знает в какие заграницы… За два часа до встречи с Высоцким в Риге, на съемках у Митты, мне сообщили достоверно, что он подавился рыбной костью…».

На одном из концертов Высоцкий жаловался, что уже устал от слухов.

«Я до сих пор отмахиваюсь руками и ногами от всевозможных сплетен, которые вокруг меня распространяются, как облака пыли... Несколько раз я уже похоронен, несколько раз уехал, несколько раз отсидел, причем такие сроки, что еще лет сто надо прожить… Одна девочка из Новосибирска меня спросила: «Правда, что вы умерли?»

Я говорю: «Не знаю», - рассказывал артист.

Владимир Высоцкий был из тех людей, о которых можно сказать – смерть его преследовала. На его счету пять или шесть автомобильных аварий, две клинические смерти. Поэт Андрей Вознесенский однажды даже успел написать «Реквием оптимистический», но оказалось – рано.

16 июля 1980 года Высоцкий дал последний концерт в подмосковном городе Калининград, а ныне – Королев. 18 числа того месяца – в последний раз появился на сцене Театра на Таганке. Он сыграл самую известную свою роль – Гамлета в одноименной постановке по Шекспиру. 25 июля Высоцкий умер во сне в московской квартире.

До сих пор спорят, что же стало причиной смерти барда – вскрытие так и не проводилось. Кто-то уверен, что виной – острый инфаркт миокарда. Другие считают, что артиста погубили наркотики.

Скромное врачебное заключение о смерти гласило: «Причина - острая сердечно-сосудистая недостаточность».

В день похорон у Театра на Таганке собралась огромная толпа. Люди даже заполнили крыши домов рядом. Несмотря на «замалчивание» известия о смерти в прессе, скорбела вся Москва. 28 июля Высоцкого похоронили на Ваганьковском кладбище. Марина Влади, последняя жена артиста, написала тогда одному из друзей мужа: «Я видела, как хоронили принцев, королей, но ничего подобного не видела!»