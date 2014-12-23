Москвичи увидят городские катки и пешеходные зоны онлайн

"Утро": Москвичи смогут наблюдать за событиями на новогодних площадках

К новогодним каникулам столичные власти планируют запустить услугу "Окно в город" на портале столичного IT-департамента . Москвичи получат доступ к городским камерам видеонаблюдения, что позволит им увидеть очереди и количество посетителей на городских катках, рождественских ярмарках, пешеходных зонах и около музеев. Об этом M24.ru сообщила представитель департамента информационных технологий Елена Новикова. По ее словам, заранее оценив обстановку, горожане смогут избежать очередей и давки на городских новогодних мероприятиях.

Уже известно, что москвичи смогут с помощью камер узнать, что происходит на главных катках города – на ВДНХ, Поклонной горе и в парке Горького. Также можно будет оценить обстановку в пешеходных зонах Арбата, в Камергерском и Климентовском переулках и на Болотной площади. Организована будет и трансляция с 15 рождественских ярмарок, включая центральные площадки. Полный список объектов сейчас уточняется.

Трансляция с камеры видеонаблюдения на катке на ВДНХ. Фото предоставлено департаментом информационных технологий

"Сейчас мы разрабатываем сервис и надеемся успеть запустить его к новогодним каникулам, чтобы москвичи могли максимально комфортно посетить городские мероприятия в праздники, - рассказала Новикова. - Сделаем специальную вкладку на сайте со списком объектов. Можно будет выбрать музей или каток и посмотреть, какая там обстановка – большая ли очередь, много ли людей катается на льду. Доступ к камерам будет бесплатный".

Трансляция с камеры видеонаблюдения на улице Остоженка. Фото предоставлено департаментом информационных технологий

Планируется, что транслироваться будет картинка с двух камер, расположенных в зонах гуляний и на катках. Если эксперимент пройдет успешно, то трансляцию из популярных мест организуют на постоянной основе. В том числе добавят, к примеру, Государственный музей им. Пушкина или планетарий, куда традиционной стремится множество посетителей.

Сейчас в городе работает порядка 140 тысяч камер видеонаблюдения . Ими оборудовано большинство мест массового посещения горожан, дворы и подъезды. В этом году со 2 по 11 января бесплатно будет работать 81 музей, в том числе музей археологии Москвы, музей истории ГУЛАГа, музей-панорама "Бородинская Битва" и многие другие. Напомним также, что 19 декабря открылся фестиваль "Путешествие в Рождество", в рамках которого в городе откроют ярмарки на 36 площадках в городе. Всего в Москве работает 400 шале, где торгуют около 800 предпринимателей. В конце ноября был открыт самый большой в Европе каток с искусственным льдом на ВДНХ. В день открытия у касс и на входе образовались многочасовые очереди, из-за чего многие посетители не смогли попасть на лед.





Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов полагает, что горожанам пригодится и трансляция с камер около большинства городских музеев, которые с 2012 года работают бесплатно во время зимних каникул. "Сегодня интерес к бесплатному посещению музеев ничуть не меньше, чем в первый год проведения акции, когда были большие очереди. Сейчас галереи не просто бесплатно проводят выставки, но и разрабатывают праздничную программу с участием актеров, студентов театральных вузов и музыкантов", - заявил Герасимов.



Он также добавил, что сервис поможет горожанам не только избежать очередей на мероприятиях, но и послужит рекламой праздников. "Возможно, кто-то из любопытства посмотрит, что происходит на городских площадках и тоже захочет прийти", - пояснил депутат.

Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин полагает, что сервис будет полезен для горожан, однако размещать его только на сайте департамента информационных технологий не слишком удобно для пользователей. "Было бы хорошо, если подобную услугу можно было получить с помощью мобильного приложения. Трансляция была бы также полезна на сайтах, где анонсируют подобные мероприятия", - отметил эксперт.

Дарья Миронова