Московский планетарий отметит начало астрономической весны

В Планетарии расскажут о весеннем равноденствии

20 марта в 20 часов 57 минут по московскому времени наступит весеннее равноденствие.

Солнце в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в южном – осень.

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на экваторе одинакова.

Почему это происходит и как влияет равноденствие на организм человека, расскажут в московском планетарии. Начало программы в 12.00 в "Лунариуме".