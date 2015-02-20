По московским меркам: Самый глубокий рассекреченный бункер Москвы

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Какая станция московского метро залегла глубже остальных? Какой подземный переход - самый длинный в столице? Трехкилометровый тоннель - где он? Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".



Самым глубоким рассекреченным бункером в Москве и одним из самых глубоких в мире считается тот, что находится недалеко от станции метро "Таганская". Работу над проектом вели с 1940-х годов по указу верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Бункер был достроен в 1956 году.

Первый этаж представляет собой шестиметровый купол из бетона, под которым кроется уходящая глубоко в землю шахта. Чтобы спуститься на глубину 65 метров, придется пройти 310 ступенек, что примерно равно 26 этажам. Помещения общей площадью семь тысяч квадратных метров защищены стальными листами и бронированными дверями.

"Москва гид": Бункер 42 на Таганке

В советские годы здесь находился запасной командный пункт "Таганский", в штате которого трудилось около 2,5 тысяч сотрудников - по 100-600 человек в смену. Бункер должен был защитить стратегическую авиацию в случае ядерного удара. Запасы продовольствия, воды, системы регенерации и очистки воздуха при необходимости могли обеспечить жизнь всех работников на протяжении нескольких месяцев. Также здесь были сосредоточены большие запасы топлива и имелись генераторные установки.

В "Бункере-42 на Таганке" отметили конец света

К 1990-м годам необходимость в объекте стала сходить на нет. Сейчас здесь располагается Музей холодной войны "Бункер-42". После того, как в 2006 году частная компания выкупила помещение, здесь проходят экскурсии, показы тематических фильмов и игры в лазертаг. Кроме этого, в помещении оборудовано несколько банкетных и конференц-залов, есть ресторан. Среди множества других экскурсий можно попасть на авторскую прогулку с директором музея, где с посетителями делятся сведениями об одном из самых засекреченных объектов советского времени.

