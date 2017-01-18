Продолжение осмотра: как москвичи делают музейные селфи

Сегодня, 18 января, посетители музеев разных стран уже в третий раз празднуют День музейного селфи, публикуя автопортреты в стенах любого музея и выкладывая его в соцсети с хэштегом #MuseumSelfieDay. Убиты сразу два зайца: во-первых, опубликовано селфи (а для чего еще нам нужен Instagram), во-вторых, в глазах листающих ленту друзей вы выглядите не как нарцисс (что социально порицается), а как любитель искусства (что одобряется). M24.ru представляет результаты изучения музейных селфи, сделанных сегодня в Москве.

Ответственный работник

Селфи, сделанные сотрудниками музеев

[html]

К Международной акции присоединились и сотрудники Центрального музея музыкальной культуры #КультурноеСелфи #CultureSelfie #MuseumSelfie #МузейноеСелфи #музейглинки #glinkamuseum Фото опубликовано Музей музыки им. М.И. Глинки (@glinka_museum) Янв 18 2017 в 4:42 PST

[/html]В этом году российские музеи официально присоединились к международной акции. Для русскоязычной аудитории интернета ввели специальные хэштеги #МузейноеСелфи и #КультурноеСелфи. В аккаунтах многих столичных музеев появились обращенные к посетителям призывы активнее использовать его сегодня.

Однако наибольший отклик это предложение вызвало у музейных работников – и они проявили наибольшую фантазию: делали и групповые селфи, как вот эта команда сотрудников Музеев Московского Кремля и улыбались во фронтальную камеру своего смартфона поодиночке, как этот сотрудник научно-просветительского отдела Театрального музея имени Бахрушина.

Музейные работники веселятся Инстаграм-флешмоб The Museum Selfie Day был предложен объединением музейных специалистов Culture Themes в 2014 году. Идея проста: минимальными усилиями популяризировать искусство. Инициаторы акции вдохновились блогом лондонского естественно-исторического Музея Хорнимана, в котором

Инстаграм-флешмоббыл предложен объединением музейных специалистов Culture Themes в 2014 году. Идея проста: минимальными усилиями популяризировать искусство. Инициаторы акции вдохновились блогом лондонского естественно-исторического Музея Хорнимана, в котором собраны селфи посетителей, сделаны напротив неправильно набитого чучела моржа, на теле которого нет складок. Culture Themes подчеркивают: их акция не имеет ничего общего с какой бы то ни было политикой и носит исключительно развлекательный характер.

Украшение искусства

Просто селфи на фоне картины

[html]

Заметка на будущее Отправляясь на охоту за эффектным снимком, не забудьте о правилах поведения в музеях – например, в Третьяковской галерее

Отправляясь на охоту за эффектным снимком, не забудьте о правилах поведения в музеях – например, в Третьяковской галерее запрещены селфи-палки

Большой брат

[/html]Сфотографироваться с картиной за спиной – первое, что приходит в голову, когда слышишь о музейном селфи. И правда, зачем мудрить: и красиво, и по правилам, и быстро. Но если задуматься, все не так просто – фотографируя себя на таком фоне, зритель как бы вписывает себя в искусство. Такая фотография, вероятно, должна сообщить: ее автор понял про эту картину что-то важное, пропустил ее через себя и вот – фиксирует этот момент. Такие снимки выложили, например, еще эта посетительница Отдела личных коллекций Пушкинского музея и эта гостья Еврейского музея. Честное слово, мы хотели бы узнать, что они думают о картинах позади себя.

Фотографии, сделанные кем-то другим

Фотографировать себя – одно из главных guilty pleasure современного человека. Делаешь часто, публикуешь редко – ведь, чего доброго, заподозрят в самолюбовании. Выложить в Instagram снимок, на котором ты виден целиком, – то есть с обеими руками сразу, и со спокойным выражением лица, – совсем другое дело. Интерьеры музеев для таких снимков подходят лучше всего – ведь сюда приходят в первую очередь посмотреть, а не себя показать. Селфи такие фотографии, конечно, не назовешь – поэтому эта посетительница музея "Гараж" и вот эта посетительница Третьяковской галереи не поставили хэштег акции под своими фото. Но мы включили их снимки в наш обзор, потому что такие фото из музеев кажутся интересными.