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Москва 24

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Общество

15 декабря 2014, 20:49

Москвичи выберут формат абонементов для посещения музеев

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Москвичи выберут формат абонементов для посещения музеев столицы

Москвичи с помощью системы электронных референдумов "Активный гражданин" смогут выбрать формат абонементов для посещения городских музеев. Соответствующий опрос проходит в приложении и на сайте проекта.

Москва - один из лидеров по количеству музеев среди мировых мегаполисов. Москвичи и туристы, помимо федеральных, могут посетить 97 городских музеев, музеев-усадеб и выставочных залов.

Поэтому "активным гражданам" предлагают выбрать, какой формат абонементов был бы наиболее интересен. На выбор шесть вариантов ответа:

  • годовой абонемент для посещения одного музея в будни с правом участия в специальных мероприятиях;
  • тематический годовой абонемент;
  • семейный абонемент на четыре персоны с правом посещения нескольких музеев;
  • мне удобнее покупать билеты при каждом посещении;
  • затрудняюсь ответить;
  • свой вариант ответа.

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Отметим, что в 2011 году посещаемость столичных музеев превысила 5 миллионов человек, в 2012 году она составила около 5,7 миллиона человек, а в 2013 – 6,3 миллиона человек. Кроме того, возможность бесплатно посетить музей появляется в каждое третье воскресенье месяца, майские праздники, в дни зимних каникул, в дни исторического и культурного наследия Москвы, в "Ночь музеев", "Ночь искусств" и в День города.

Например, 3 ноября в столице во второй раз прошла "Ночь искусств". Героями многочисленных перфомансов, акций и мастер-классов становились сами горожане. Любой желающий мог попробовать себя в роли художника, музыканта или киноактера, в зависимости от того, в каком мероприятии решил принять участие.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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