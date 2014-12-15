Москвичи выберут формат абонементов для посещения музеев столицы

Москвичи с помощью системы электронных референдумов "Активный гражданин" смогут выбрать формат абонементов для посещения городских музеев. Соответствующий опрос проходит в приложении и на сайте проекта.

Москва - один из лидеров по количеству музеев среди мировых мегаполисов. Москвичи и туристы, помимо федеральных, могут посетить 97 городских музеев, музеев-усадеб и выставочных залов.

Поэтому "активным гражданам" предлагают выбрать, какой формат абонементов был бы наиболее интересен. На выбор шесть вариантов ответа:

годовой абонемент для посещения одного музея в будни с правом участия в специальных мероприятиях;

тематический годовой абонемент;

семейный абонемент на четыре персоны с правом посещения нескольких музеев;

мне удобнее покупать билеты при каждом посещении;

затрудняюсь ответить;

свой вариант ответа.

Отметим, что в 2011 году посещаемость столичных музеев превысила 5 миллионов человек, в 2012 году она составила около 5,7 миллиона человек, а в 2013 – 6,3 миллиона человек. Кроме того, возможность бесплатно посетить музей появляется в каждое третье воскресенье месяца, майские праздники, в дни зимних каникул, в дни исторического и культурного наследия Москвы, в "Ночь музеев", "Ночь искусств" и в День города.

Например, 3 ноября в столице во второй раз прошла "Ночь искусств". Героями многочисленных перфомансов, акций и мастер-классов становились сами горожане. Любой желающий мог попробовать себя в роли художника, музыканта или киноактера, в зависимости от того, в каком мероприятии решил принять участие.