Советские елочные игрушки покажут в музее-панораме "Бородинская битва"

Фото: M24.ru

С 15 декабря в музее-панораме "Бородинская битва" будет работать выставка "Новогоднее путешествие. Праздник Нового года в Советском Союзе 1930-1980-е годы". Посетители окунутся в волшебную атмосферу советского нового года.

В музее можно увидеть елочные украшения, открытки, книги с иллюстрациями, детские игрушки, коньки, санки и открытки.

Выставка интерактивная, поэтому каждый посетитель может поучаствовать в викторинах. Так, самым смелым предстоит отправиться вместе с героями Машей и Витей на поиски Снегурочки. В "Мастерской Деда Мороза" все желающие будут мастерить елочные украшения.

"Можно подарить музею свою елочную игрушку советских времен. Необходимо фотографироваться с ней и прислать фотографию на адрес музея", – сообщили в департаменте культуры Москвы.

Выставка открыта до 28 января. Билет – 150 рублей.