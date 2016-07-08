Музей Тургенева на Остоженке отреставрируют

Фото: m24/ru

Здание музея Тургенева на Остоженке отреставрируют. Мосреставрация объявила конкурс на разработку реставрационного проекта. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.

Согласно документу, проект реставрации должен предполагать приспособление дома-музея к современному использованию. Начальная цена контракта – 7,97 миллиона рублей. Заявки принимаются до 26 июля, победителя определят 1 августа.

Здание музея, расположенное по адресу улица Остоженка, 37/7, является объектом культурного наследия. Писатель Иван Тургенев жил в этом доме в 1850 году, этот дома является прототипом дома, где разворачивается действие рассказа "Муму".

Дом был построен в 1819 году и принадлежал матери писателя. Впоследствии здание использовалось как коммунальное жилье и под офисы различных организаций.

Музей Тургенева разместился здесь в октябре 2009 года.