Экзотические выходные: афиша на 8 и 9 декабря

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Пожалуй, сегодня сложно удивить столичных ценителей искусства новой выставкой или концертом. Где провести досуг тем, кого притягивает необычное и редкое? Мы решили составить свой путеводитель по экзотическим мероприятиям, которые рекомендуем посетить в грядущие выходные.

В Московском международном Доме музыки 8 и 9 декабря пройдет первое в России выступление ансамблей ЮАР Soweto Gospel Choir. Уникальный хор исполняет свои песни на английском и шести из одиннадцати официальных языков Южной Африки. Посетители услышат мотивы как традиционного африканского госпела, так и мелодии западной христианской музыки. Живописные костюмы и динамичные танцы превращают каждое выступление ансамбля в красочное зрелище.

Добавим, что госпел – это уникальный жанр духовной христианской музыки, зародившийся в среде методистских церквей американского Юга. Из популярных музыкантов госпел иногда исполняли Джонни Кэш, Литл Ричардс, Рэй Чарльз и Элвис Пресли.

В субботу, 8 декабря, в джаз-клубе "Союз композиторов" состоится концерт Текоры Роджерс – исполнительницы джаза и духовной христианской музыки американского Юга. Всвое время Роджерс объездила с концертами всю Европу и вела еженедельные шоу на чикагском канале. Сейчас она регулярно проводит мастер-классы. Один из них в 2008 году состоялся в российской столице.

Еще одно необычное музыкальное выступление пройдет 9 декабря в культурном центре "Дом". Здесь состоится фестиваль ханг-драма и диджериду. Ханг, изобретенный в 2000 году, считается самым молодым музыкальным инструментом в мире. Внешне он напоминает металлическую "летающую тарелку", которая при прикосновении издает необычный космический звук, навевающий мысли о загадочном Тибете и Индии. Определенных правил игры на ханге нет. Музыкант должен чувствовать мелодию и получать радость от каждого звука.

А вот диджериду принято считать одним из самых старых духовых инструментов в мире. Он появился в Австралии. Инструмент звучит на одной ноте, но при этом обладает большим диапазоном тембра, с которым можно сравнить разве что человеческий голос.

Любителям выставок наверняка придется по душе экспозиция скульптора и художницы Айдан Салаховой "Fascinans and Tremendium". В залах Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре можно увидеть работы, объединенные одно темой – женщина в парандже. Экспозиция состоит из скульптур, живописи, графики и видео.