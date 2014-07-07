"Пропавшую" партитуру Глинки будут искать в Москве

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В четверг, 10 июля, в шести музеях Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки стартует семейный квест "В поисках партитуры М.И Глинки".

Квест организуют в музее-квартире Н.С. Голованова, музее С.С. Прокофьева, Музее-квартире А.Б. Гольденвейзера, Мемориальной усадьбе Ф.И. Шаляпина, музее "П.И. Чайковский и Москва" и в Центральном музее музыкальной культуры.

Участники самостоятельно выбирают музей для путешествия и составляют маршрут. Чтобы попасть в музей, нужно получить ключ.

"Участники могут посетить как все музеи, так и музеи на свой выбор. Но в финале обязательно нужно заглянуть в Центральный музей музыкальной культуры. В каждом музее для участников проводится 5-10-минутный познавательный рассказ о самых интересных фактах жизни шести известнейших российских музыкантов, а также игра, которая включает в себя задания различных форматов на музыкальную тематику", - отметили организаторы.

"Пропавшая" партитура Глинки разделена на шесть частей. Найти пропажу можно только после выполнения всех предложенных заданий.

Для участия в квесте набираются группы от восьми человек. Записаться можно по телефону – 8 (495) 739 62 26.