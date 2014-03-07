Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве в бывшем Доме Ханжонкова на Триумфальной площади открылся Музей истории русского шоколада.

Как передает ИТАР-ТАСС, в самом большом зале музея представлена экспозиция, которая рассказывает историю появления шоколада и развития шоколадной промышленности в Российской империи. Посетители смогут изучить уникальную коллекцию кондитерских атрибутов известных российских фабрик - Эйнем, Ж.Борман, Абрикосов, С.Сиу, Г. Ландрин, Блигкен и Робинсон, а также небольших кондитерских производств - Журавлевой, Яни, Якубовского, Тидэ, Динга.

По словам директора музея Евгения Трастенцова, одним из самых любопытных экспонатов по праву может считаться книга "Шоколадная кухня", изданная в России в 1901 году известным шоколадным производителем Конради, и включающая в себя 200 рецептов, по которым позже учились лучшие шоколатье мира.

Также представлена и экспозиция времен СССР. В музее собраны нераспечатанные коробки и плитки шоколада, конфетные фантики с портретами вождей революции и стихами Владимира Маяковского. Впервые представлена полная ретроспектива работ выдающегося промышленного художника-графика Мануила Андреева, в частности, самые знаменитые шоколадные бренды Советского Союза - "Мишка косолапый", "Ну-ка, отними", "Золотой ярлык".