Музейные ретроавтобусы выйдут на автопробег в Подмосковье

Мострансавто проведет автопробег ретроавтобусов из собственного музея. Мероприятие пройдет летом и будет приурочено к празднованию 90-летия перевозчика.

"Для пассажиров и вообще для всех жителей области мы планируем провести летом автопробег с участием наших автобусов и автотехники, которая находится в музее Мострансавто на территории Видновского ПАТП пассажирского автотранспортного предприятия", – цитирует Агентство "Москва" источник в компании-перевозчике. Дата и место проведения мероприятия пока уточняются.

К юбилею компании планируют также обновить экспозицию музея Мострансавто. Часть стендов будет заменена, часть примет более современный вид, появятся мультимедийные элементы. Планируется, что изменения произойдут в течение года.

Музей Мострансавто в настоящий момент открыт для сотрудников мероприятия. Иногда сюда пускают и сторонних посетителей – по предварительной договоренности

Ранее сообщалось, что к юбилею предприятие планирует провести во всех своих филиалах акцию для доноров крови "Маршруты к сердцу". Акция будет организована для областной станции переливания крови.

Также круглую дату отметят съемками документального фильма об истории компании и подарками для ветеранов организации, почетных сотрудников и партнеров.