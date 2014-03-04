Для бесплатных походов в музеи школьники получат "культурные паспорта"

Московским школьникам для бесплатного посещения музеев и театров выдадут особый документ - "культурный паспорт". Он начнет действовать уже в этом году, сказал во вторник глава городского департамента культуры Сергей Капков на заседании правительства Москвы.

По его словам, документ даст школьнику право по два раза в год сходить в театр и музей за счет городского бюджета.

Капков отметил, что департамент работает над созданием проектов для школьников в музеях и театрах - в частности, над созданием детского музейного гида и детской театральной афиши.

Также чиновник сказал, что в этом году культура в Москве будет развиваться "в формате трех "Д" - децентрализация, добрососедство и программа по детству. Так, в этом году есть планы модернизировать пять ДК в разных районах и создать их на базе современные центры культуры.