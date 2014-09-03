Единый билет в столичные музеи может появиться уже в 2015 году

Фото: m24.ru

В столице разрабатывают единый билет сразу в несколько городских и федеральных музеев, который может быть интегрирован с картой "Тройка". Об этом М24.ru сообщил руководитель департамента культуры Сергей Капков. Первые абонементы, действующие в праздничные дни, могут запустить уже в 2015 году, добавил начальник отдела музейно-выставочной работы ведомства Антон Горянов. Единый билет сделает посещение нескольких выставок дешевле на 30-40%. К середине 2015 года в московские музеи можно будет также купить билеты через интернет и мобильные приложения.

В столице создают единую систему электронного прохода в музеи, которую объединят с аналогичными федеральными системами, рассказал Сергей Капков. В выставочных залах поставят сканеры, считывающие штрих-код на билетах, что позволит покупать их через интернет или мобильные приложения. По его словам, интеграция позволит в будущем создать единые билеты на посещение нескольких музеев сразу. "Единый билет позволит посещать три-пять музеев, из которых один-два должны быть знаковыми, поэтому мы надеемся на поддержку таких федеральных музеев, как Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина и других", - рассказал министр. По его словам, единый билет в музеи планируется интегрировать с картой "Тройка".

Как пояснил начальник отдела музейно-выставочной работы департамента культуры Антон Горянов, первые единые билеты могут появиться уже в 2015 году. "Это будут акции, приуроченные к каким-нибудь городским и федеральным событиям", - пояснил чиновник. По его словам, в городе рассматривали возможность сделать постоянно действующие единые билеты, но специалисты сомневаются, что для них можно будет найти массового потребителя. "Посещение музея – это не проход в метро. Транспорт – это ежедневная необходимость, а музеи – это все-таки эмоциональное мероприятие", - рассказал Горянов.

В Москве появится единый билет в городские музеи

Единый билет должен снизить цену на посещение "пакета" музеев примерно на 30-40%. "Мы сможем начать поиск оператора для запуска таких абонементов после того, как все столичные музеи будут охвачены единой системой электронного контроля посещаемости. Сейчас ею оборудовано порядка половины московских музеев. Мы планируем полностью запустить эту систему во всех музеях к середине 2015 года", - заявил Горянов.

Электронная система позволит считывать билеты с любого носителя, включая электронные версии на экранах сотовых телефонов. Таким образом, к середине 2015 года москвичи смогут купить билеты в московские музеи через интернет или мобильное приложение. "Продажа электронных билетов будет организована на сайте музеев. А в последствии мы планируем создать единую сервисную платформу, где будут продаваться электронные билеты в любые московские музеи и театры в любых удобных версиях",- отметил Горянов.

В конце августа технический центр департамента культуры заказал оборудование электронными системами контроля прохода 10 музеев. Их планируется установить в Московской картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова, Государственном биологическом музее им. Тимирязева, Музее наивного искусства, культурном центре "Дом-музей Марины Цветаевой" . Аналогичные системы также поставят в Государственный музей керамики, усадьбу "Кусково", Зеленоградский историко-краеведческий музей, Московскую картинную галерею Народного художника СССР Ильи Глазунова, в Дом на набережной, музейно-выставочный центр Владимира Гиляровского и музей-усадьбу князей Голицыных.

Как рассказал M24.ru заведующий сектором информатизации департамента культуры Алексей Евпатов, там реализуют два вида электронного контроля прохода. "В фойе будут работать дисплеи, считывающие штрих-коды электронных билетов, сотрудникам музеев также выдадут ручные сканеры либо смартфоны и планшеты, которые смогут считывать код", - пояснил чиновник.

Отметим, что около половины московских музеев уже оборудованы системами электронного прохода. Пресс-секретарь объединения "Музей Москвы" Ирина Жернова рассказала, что билеты в их музеи можно приобрести на сайте организации, оплатив их банковской картой, "QIWI Кошельком", "Яндекс.Деньгами" или Webmoney. Электронную версию документа можно не распечатывать, достаточно показать его на экране смартфона при входе. Помимо этого, на кассе музея установлен терминал, где кассир может распечатать билет. "Эта система работает у нас несколько месяцев, никаких проблем, перебоев с ней не возникало", - рассказала Жернова.

Историк Иван Гринько считает, что электронные билеты в музеи – идея рентабельная и удобная для москвичей, особенно если организовать их продажу через интернет. "Это позволит делать скидки, будет гибкая ценовая политика, что, конечно, привлечет туристов, особенно если мы вспомним ГМИИ им. Пушкина, где всегда очередь, независимо от дня и выставки. Очень многие объекты культуры в Европе практикуют подобное сеансовое посещение, люди могут со скидкой купить билет на определенное время, что разгрузит кассы и помещения музея, повысится пропускная особенность".

При этом туры, включающие в себя поход по пяти музеям - это нерентабельно, считает Гринько. По мнению эксперта, в единый билет должно входить больше мероприятий. "Например, по Barcelona Card можно посетить 25-30 музеев. Пользоваться этой картой можно в течение нескольких дней. Ей же можно оплатить проезд, получить скидку в ресторане или магазине", - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что для постоянных пользователей единой системы электронной продажи билетов будет разработана программа накопления бонусов, которые можно будет потратить на поход в любой музей столицы.

Дарья Миронова, Майя Соерова