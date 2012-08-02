Московские школьники будут учиться в кинотеатрах и музеях

ИТАР-ТАСС

В новом учебном году у столичных школ появится возможность проводить уроки в кинотеатрах и музеях. Соответствующее соглашение обсуждается на уровне департаментов культуры и образования Москвы, сообщают "Известия".

Проект документа предполагает, что в кинотеатрах московские учителя будут проводить уроки по истории, географии и биологии с использованием научно-популярных и художественных фильмов. В музеях могут проходить занятия по рисованию, биологии или истории.

План работы двух департаментов сейчас обсуждается, он должен быть готов к 15 сентября. Согласно проекту, каждый московский школьник сможет дважды в год бесплатно сходить в кино.

При этом некоторые эксперты не уверены в пользе таких уроков. По мнению президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, современные кинотеатры — не место для работы со школьниками, поскольку атмосфера в них "антивоспитательная". А вот занятия в музеях Сергей Комков, наоборот, рекомендует.

В то же время зампред комиссии Общественной палаты по развитию образования Любовь Духанина считает, что выездные уроки в кинотеатрах помогут школьникам лучше запомнить материал. По ее словам, и поездка, и кинокартина задействуют эмоциональный интеллект ребенка, а художественные образы сохранятся в памяти надолго.

А председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил проводить в кино уроки литературы, чтобы школьники смогли сравнить произведение с его экранизацией.