Продюсер Андрей Добрунов назначен директором "Союзмультфильма"

Фото: ИТАР-ТАСС

Новым директором студии "Союзмультфильм" назначен сценарист и продюсер Андрей Добрунов. Об этом в рамках брифинга, состоявшегося 28 марта, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

С 2011 года пост директора мультипликационной студии занимал Николай Маковский. В марте стало известно о том, что он освобожден от должности. Тогда же художественный руководитель "Союзмультфильм" Михаил Алдашин сообщил, что директором назначен Валерий Бакаев. Однако сегодня стало ясно, эстафетную палочку Маковского подхватил Добрунов.

По словам Мединского, стать директором студии Андрей Добрунов согласился не сразу. Директора в ведомстве выбирали тщательно, рассматривая несколько кандидатур, сообщает РИА Новости.



Андрей Добрунов окончил отделение живописи Кишиневского художественного училища, а также Молдавский Государственный институт искусств. Сотрудничал с московскими издательствами, написал несколько сказок с собственными иллюстрациями. В должности художника-постановщика работал на студиях "Класс" и "Ф.А.Ф.", был гендиректором студии "Солнечный Дом-ДМ". Добрунов – один из продюсеров мультипликационного сериала "Маша и медведь". Андрей Добрунов окончил отделение живописи Кишиневского художественного училища, а также Молдавский Государственный институт искусств. Сотрудничал с московскими издательствами, написал несколько сказок с собственными иллюстрациями. В должности художника-постановщика работал на студиях "Класс" и "Ф.А.Ф.", был гендиректором студии "Солнечный Дом-ДМ". Добрунов – один из продюсеров мультипликационного сериала "Маша и медведь".

Также Владимир Мединский сообщил, что до февраля 2015 года завершится ремонт помещения на улице Академика Королева, в которое летом должна переехать студия "Союзмультфильм". При ней воссоздадут двухгодичные курсы аниматоров. Появится музей "Союзмультфильма" и помещения для создания дебютных проектов и сериалов.

В новое здание переберется и "Да-Студия" Андрея Добрунова, которая сконцентрируется на создании полнометражной анимации.