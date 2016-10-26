Два отечественных мультсериала впервые попали в рейтинг востребованных проектов

Кадр из мультсериала "Ми-ми-мишки"

Впервые два российских мультипликационных сериала – "Ми-ми-мишки" и "Сказочный патруль" – вошли в рейтинг самых востребованных в мире телевизионных проектов для детей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Цифровое телевидение".

В середине октября в Каннах прошел телерынок MIPJunior, по итогам которого "Ми-ми-мишки" и "Сказочный патруль" заняли 15-е и 27-е место соответственно. Рейтинг, в котором 30 позиций, составлялся на основе количества просмотров детских программ мировыми закупщиками. Всего же на MIPJunior было представлено более 1,3 тысячи мультсериалов и программ для детей со всего мира.

"Ми-ми-мишки" и "Сказочный патруль" были сняты анимационной студией "Паровоз" по заказу "Цифрового телевидения". Как отмечают в компании, ранее ни один отечественный мультсериал не попадал в престижный рейтинг MIPJunior.

В "Ми-ми-мишках" повествуется о приключениях бурого медвежонка Кеши и полярного медведя Тучки, а в "Сказочном патруле" рассказывается о четырех юных волшебницах, задача которых поддерживать баланс сил между сказками и былью в маленьком и таинственном городе Мышкин.